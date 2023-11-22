الهدنة المؤقتة في غزة.. هل تثبت فشل إسرائيل وتكون بداية لوقف شامل لإطلاق النار؟

المنامة - ياسر ابراهيم - مع الإعلان عن موافقة إسرائيل وحركة "حماس" على هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة اعتبارا من صباح الخميس، يتطلع الفلسطينيون لأن يكون الاتفاق نقطة انطلاق نحو وقف شامل للحرب المستمرة منذ 47 يوما.



ويرى خبراء سياسيون فلسطينيون أن الإعلان عن التهدئة المؤقتة في غزة يشكل "نقطة تحول مهمة" في مسار الحرب، تقود لتخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية ولو لعدة أيام، وربما تكون "بداية لنهاية القتال" عبر مفاوضات ستتواصل خلال الأيام المقبلة بين الجانبين.



وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



وقالت الوزارة القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال بقطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.



وجاء البيان القطري عقب إعلانين في وقت سابق الأربعاء، من الحكومة الإسرائيلية و"حماس" عن موافقتهما على اتفاق الهدنة.



ولدى "حماس" نحو 242 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.



نقطة تحول مهمة



الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة، قال للأناضول إن "الإعلان عن التهدئة يشكل نقطة تحول غاية في الأهمية".



وأضاف: "واضح أن التهدئة تثبت أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بتحقيق أحد أهم أهداف حربها على غزة، وهو استعادة الجنود عبر القتال".



ويتابع: "المسألة الأخرى المتعلقة بهدف تل أبيب القضاء على حركة حماس، أثبتت الصفقة أيضا وجود تناقض كبير في ذلك، باعتبار أن ما يجري هو تفاوض مع الحركة تحت النار من خلال وسطاء".



ورأى عفيفة أن "الإفراج عن المجموعة الأولى من الصفقة يشكل انكسارا بمسار العملية العسكرية، لأن التهدئة تقلل من اندفاعية العملية وتطرح تساؤلات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية والمستويات السياسية والعسكرية بشأن جدوى استئناف المعركة".



وأشار إلى أن "مسألة الأسرى لدى حماس ستشكل مزيدا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية في الفترة المقبلة، ما سيشكل فرصة للحركة يمكن استغلالها للمضي قدما بإمكانية التوصل لتهدئة ووقف إطلاق نار دائم".



المحلل السياسي أضاف: "أثبتت الأيام الماضية أنه لا يوجد إنجاز عسكري على الأرض، بل على العكس تماما، كان هناك أداء قوي للمقاومة (الفلسطينية) على صعيد الأحداث الميدانية أو إطلاق صواريخ مختلفة المدى، وهذا أمر في غاية الأهمية".



وتابع: "أعتقد أن التهدئة يمكن أن تقرب وتعطي فرصة للوسطاء للمضي قدما، خصوصا وأن هناك حديث عن تمديد التهدئة والانتقال لتهدئة طوية".



انتقال مسار القتال



من جانبه، رأى الخبير السياسي الفلسطيني محمد أبو جياب، أن الإعلان عن سريان الهدنة صباح الخميس يمثل "انتقالا جديدا في مسار القتال بغزة".



وأوضح أبو جياب للأناضول، أنه "من المتوقع أن تكون الهدنة بداية انكسار لحدة العمليات العسكرية، وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار".



وقال: "هذه الهدنة يمكن أن يتم تمديدها لمزيد من الأيام، إذا أطلق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس".



وأشار إلى أن "الهدنة ستكون فرصة قوية لمعالجة جزء مهم من الأزمة الإنسانية في غزة على مستوى الغذاء والمتطلبات الإنسانية والصحية".



وأضاف أن هناك "حديث ضمن الصفقة عن تدفق مزيد من المساعدات، وهذا سيساهم في معالجة أزمات الغذاء والدواء والوضع الإنساني والبيئي والصحي في غزة".



وأوضح أبو جياب أن "تدفق الوقود للبلديات سيساهم بضخ مياه الشرب وتشغيل المخابز ومطاحن القمح، وكل ذلك سيسهم بشكل مهم وملموس في تحسين الوضع الإنساني الصعب في غزة".



نجاح التهدئة هدف مشترك



وبشأن فرص نجاح التهدئة، قال أبو جياب: "أعتقد أن كل الأطراف معنية بنجاح هذه التهدئة وتوسيعها خلال الفترة المقبلة".



وذكر أن "إسرائيل معنية بإخراج أسراها عبر الصفقة، كما أن لحماس اهتمام كبير بنجاح الهدنة لتخفيف حدة القصف الإسرائيلي وتأمين المزيد من الامدادات الإنسانية والصحية ومعالجة الكثير من الأزمات".



وعلى المستوى الدولي، رأى أبو جياب أن "الولايات المتحدة معنية بعدم تضييع جهودها هدرا، من المفاوضات الصعبة التي خاضتها خلال الأيام الماضية بين حماس وإسرائيل برعاية مصر وقطر".



وأشار إلى أن "كل الأطراف معنية بالوصول عبر هذه التهدئة إلى وقف شامل لإطلاق النار بقطاع غزة".



تفاصيل ضمن الصفقة



وبشأن تفاصيل الصفقة، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو، إنها "تتضمن وصول شاحنات من المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".



وأوضح النونو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ"حماس"، أن "المساعدات التي ستدخل ستشمل موادا أساسية وملابس، وأن حجمها تحدده الطاقة الاستيعابية لمعابر غزة".



وأشار إلى أن "دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق"، مؤكدا أن "حماس" تسعى لـ"زيادة دخول المساعدات في المستقبل".



وقال: "نتحدث عن وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة"، لافتا إلى أن "انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض المنازل التي قصفتها إسرائيل بالقطاع كان دافعا رئيسيا وراء اتفاق التهدئة".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

المصدر : الأناضول