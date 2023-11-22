شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة في المملكة.. هبوط طائرة سعودية إضطرارياً في المدينة المنورة بسبب امرأة يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تغيير مسار رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم SV1038 التي كانت متجهة من جدة إلى الرياض، واضطر الطيار إلى الهبوط في المدينة المنورة بعد 30 دقيقة من الإقلاع، بسبب حالة طارئة لراكبة على متن الطائرة حيث تم اكتشاف وجود فريق طبي سعودي في الطائرة نفسها، وقاموا بإنقاذ حياتها بشكل احترافي.

تعرضت امرأة على متن الطائرة لحالة إغماء بعد نصف ساعة من الإقلاع، وتم إبلاغ طاقم الطائرة بهذا الأمر.

وبفضل تواجد فريق طبي سعودي، تمت معالجة الحالة بنجاح وإنقاذ الراكبة,وبعد 7 دقائق، تعرضت الشابة لحالة مرضية مرة أخرى، وتم إسعافها خلال 4 دقائق بسبب حالتها الحرجة، وتم إخطار مشرفة الرحلة التي قدمت معدات الإسعاف الأولي والإنعاش القلبي الرئوي وقياس ضغط الدم.

بعد إبلاغ قائد الطائرة، تم اتخاذ قرار بتغيير مسار الرحلة والهبوط الاضطراري في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، لنقل الراكبة إلى أقرب مستشفى نظرًا لحالتها الحرجة. فور هبوط الطائرة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، تمت معالجة الحالة من قبل الفرق الطبية المتواجدة هناك..