مجلس القيادة يحذر من مخاطر جر المنطقة إلى صراع بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي وإيران

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من مخاطر جر المنطقة الى صراع أوسع بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي، والنظام الإيراني، بما في ذلك تهديد المليشيا الحوثية لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته بالرياض، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفيرتي الجمهورية الفرنسية كاثرين قرم كمون، ومملكة هولندا جانيت سيبين، وفقا لوكالة "سبأ".

واستعرض اللقاء، مستجدات الوضع اليمني، والجهود السعودية من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من النظام الإيراني.

كما تطرق اللقاء الى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات التصعيد الخطير، والانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني، والدور الأوروبي المطلوب لحقن الدماء، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأكيد موقف اليمن الرافض للتهجير القسري، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بصورة عاجلة ودون قيد او شرط.

ورحب العليمي في هذا السياق، بنجاح الوساطة المصرية، القطرية، الأميركية في التوصل الى هدنة انسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معربا عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الأمن والسلام للمنطقة والعالم.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مخاطر جر المنطقة الى صراع اوسع بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي، والنظام الايراني، بما في ذلك تهديد المليشيات الحوثية لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم، قائلا ان الطريق الامثل لحل كافة القضايا العالقة في المنطقة هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.