بعد عام من اقتحامها وإغلاقها.. مليشيا الحوثي تطالب أسرة مدير شركة "برودجي" بدفع ضرائب وزكاة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت أسرة مدير شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت، عن مطالبات مليشيا الحوثي لهم بدفع جبايات تحت مسمى "الضرائب والزكاة"، رغم مرور عام على اقتحام وإغلاق الشركة بالقوة ونهبها.

وقالت "ندى المؤيد" زوجة المختطف "عدنان الحرازي" مدير شركة بروجي سيستيمز، في بيان لها على منصة فيسبوك، إن مليشيا الحوثي تطالبهم منذ أيام بدفع جبايات جديدة بالرغم من إغلاق الشركتين من قبل المليشيا منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت بأنه من سخرية المليشيا حين "يعتدي جهازها الأمني على الشركة ويغلق أبوابها ويعتقل مديرها ويسرح عمالها ويعطل نشاطها عام كامل ثم تأتي سلطات الجباية، ضرائب وزكاة يطالبوها بسداد الزكاة والضرائب السنوية!".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "في ظل الحزن والألم والشعور بالقهر الذي نعيشه جراء الظلم الذي تعرضنا له في قضية شركة برودجي، واستمرار احتجاز زوجي عدنان الحرازي في السجن الانفرادي، والتسريح للمئات من الموظفين، وتجميد أرصدة الشركة، وحساباتها وحرمان مديرها حتى من سحب النفقات والمصاريف الخاصة لأسرته حتى اضطررنا إلى بيع ممتلكاتنا ومقتنياتنا الشخصية ونحن نستغيث ونستجدي السلطة القضائية لرفع الظلم والتعسف الواقع على الشركة من قبل جهاز الأمن والنافذين بمكتب الرئاسة منذ عشرة شهور وحتى اليوم".

وأردفت: "وفي هذا الوقت العصيب.. فجأة نواجه مطالبات من مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على الشركة المغلقة وموظفيها المحرومين من رواتبهم وأعماله وفوق ذلك تفاجئنا مطالبة الهيئة العامة للزكاة بسداد زكاة العام الحالي، على الرغم من أن الشركة لم تعمل ولا توجد أي أرباح في هذا العام المشؤوم الذي عانينا فيه كل مشاعر القهر والألم والحزن والظلم، ولا نزال كذلك".‎

وقالت بأنها "لم تفهم هل مطالباتهم هذه هزلية كوميدية أم أنهم جديين في مطالبهم؟ أم أن هناك أطراف تسعى لإلحاق المزيد من الأذى النفسي والاضرار المادية بنا؟".

وختمت بالتساؤل: كيف يطلب من شركة تم إغلاقها، ومديرها معتقل في الزنازين، وموظفيها تم فصلهم، وتجميد أرصدتها، أن يسددوا ضرائب وزكاة؟.

يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.