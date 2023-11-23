شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نتنياهو يهدد برد عسكري على اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : هدد رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو برد عسكري على ضربات قوات صنعاء على الاهداف الاسرائيلية واستيلائها على سفينة تابعة لها .وجاء تهديد نتنياهو في رده على سؤال صحفي عن سبب عدم رد (إسرائيل) على شن اليمن حرباً عليها وإطلاقها صواريخ ومسيرات إلى جنوب البلاد وخطفها سفينة.

وقال نتنياهو : " نحن مستعدون على الرد على اي هجوم ضدنا ويمكن ان اقول لك ليس قول فقط ولا اريد ان اقول لك ما نفعل ومتى سنفعل ذلك ".

مضيفا : " على اعدائنا ان يأخذوا ذلك بالحسبان ما قلت قبل قليل ".

يشار إلى تنفيذ قوات صنعاء سلسلة هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على اهداف مختلفة في اسرائيل دعما للمقاومة الفلسطينية التي تواجه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ..