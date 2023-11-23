شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نتنياهو يهدد برد عسكري على اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - : هدد رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو برد عسكري على ضربات قوات صنعاء على الاهداف الاسرائيلية واستيلائها على سفينة تابعة لها .وجاء تهديد نتنياهو في رده على سؤال صحفي عن سبب عدم رد (إسرائيل) على شن اليمن حرباً عليها وإطلاقها صواريخ ومسيرات إلى جنوب البلاد وخطفها سفينة.
وقال نتنياهو : " نحن مستعدون على الرد على اي هجوم ضدنا ويمكن ان اقول لك ليس قول فقط ولا اريد ان اقول لك ما نفعل ومتى سنفعل ذلك ".
مضيفا : " على اعدائنا ان يأخذوا ذلك بالحسبان ما قلت قبل قليل ".
يشار إلى تنفيذ قوات صنعاء سلسلة هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على اهداف مختلفة في اسرائيل دعما للمقاومة الفلسطينية التي تواجه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ..
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يهدد برد عسكري على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.