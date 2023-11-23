شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن سعودي وضع برنامج تجسس على جوال زوجته.. وبعد يوم واحد كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي وضع برنامج تجسس على جوال زوجته.. وبعد يوم واحد كانت المفاجأة!