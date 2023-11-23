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السعودية تفاجئ كل الدول العربية والإفريقية بقرار صادم وغير متوقع ( نص القرار )

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفاجئ كل الدول العربية والإفريقية بقرار صادم وغير متوقع ( نص القرار )

الخميس 23 نوفمبر 2023 الساعة 08:30

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقت يحدد لاحقا.

 

وجاء في البيان: "تعلن وزارة خارجية المملكة أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي وحرصا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقت يحدد لاحقا".وأشار البيان إلى أن الهدف من التأجيل هو انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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