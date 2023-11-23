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رسالة من صنعاء إلى بايدن بشأن السفينة الاسرائيلية

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عدن - ياسمين التهامي - رسالة من صنعاء إلى بايدن بشأن السفينة الاسرائيلية

وجهت حكومة صنعاء رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ردت فيها على تصريحات إدارته حول استيلاء صنعاء على السفينة الاسرائيلية .وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة على ( إكس ) : " قال بايدن بأن غضب صنعاء-إزاء جرائم الإبادة بحق الأطفال والمدنيين العزل-خرق صارخ للقوانين الدولية ! ".

 

مضيفا : "بايدن هل أنت بخير؟ أذكر فخامتك بأننا وأطفالنا وشعبنا اليمني المحاصر منذ سنين نبحث عن القوانين الدولية ولاندري أين ذهبت ".

 

وتابع: " مؤخرا فقط شاهدك العالم وأنت تضعها تحت حذاء نتنياهو وهذا يعني أن إتهامك غير صحيح أو على الأقل سابق لأوانه (منطقيا لايمكن خرق قوانين غير موجودة) ".

 

وزاد بقوله : "دعني أيضا أذكرك بأن صنعاء أول من اخترع القوانين في التاريخ البشري وهذا يمنحنا لقبين: لقب المرشح الأكثر إحتراماً لأية قوانين عادلة وأيضا لقب المشرع ".

 

 

مختتما بالقول : " لست محقا يابايدن ولكن كن بخير فالبرد القارس متعب للغاية ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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