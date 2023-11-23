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عدن - ياسمين التهامي - رسالة من صنعاء إلى بايدن بشأن السفينة الاسرائيلية

وجهت حكومة صنعاء رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ردت فيها على تصريحات إدارته حول استيلاء صنعاء على السفينة الاسرائيلية .وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي في تدوينة على ( إكس ) : " قال بايدن بأن غضب صنعاء-إزاء جرائم الإبادة بحق الأطفال والمدنيين العزل-خرق صارخ للقوانين الدولية ! ".

مضيفا : "بايدن هل أنت بخير؟ أذكر فخامتك بأننا وأطفالنا وشعبنا اليمني المحاصر منذ سنين نبحث عن القوانين الدولية ولاندري أين ذهبت ".

وتابع: " مؤخرا فقط شاهدك العالم وأنت تضعها تحت حذاء نتنياهو وهذا يعني أن إتهامك غير صحيح أو على الأقل سابق لأوانه (منطقيا لايمكن خرق قوانين غير موجودة) ".

وزاد بقوله : "دعني أيضا أذكرك بأن صنعاء أول من اخترع القوانين في التاريخ البشري وهذا يمنحنا لقبين: لقب المرشح الأكثر إحتراماً لأية قوانين عادلة وأيضا لقب المشرع ".

مختتما بالقول : " لست محقا يابايدن ولكن كن بخير فالبرد القارس متعب للغاية ".