شكرا لقرائتكم خبر عن (حماس) تعلن فرض شروطها على إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

YNP_ غزة: أعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس ) التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة مع اسرائيل بوساطة قطرية ومصرية .وقالت (حماس) في بيان : " نعلن التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة بعد مفاوضات صعبة ومعقدة ".

موضحة أن " الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للاحتلال في كافة مناطق القطاع ووقف حركة آلياته ".

مضيفة أن " الاتفاق يتضمن إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء

مشيرة إلى " أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً ".

مؤكدة أنه " عبر الاتفاق سيفرج الاحتلال في المقابل عن 150 من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً من سجونه حسب الأقدمية ".

لافتتة إلى " تضمن الاتفاق وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام وفي الشمال لمدة 6 ساعات يومياً ، ويلتزم الاحتلال بعدم اعتقال أو التعرض لأحد في كل مناطق القطاع وضمان حرية حركة الناس على طول شارع صلاح الدين ".

وأكدت أن " بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان ".

مشددة على "أنها في الوقت الذي تعلن فيه التوصل لهدنة تؤكد أن أيديها ستبقى على الزناد وكتائبها ستبقى بالمرصاد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودحر المحتل ".