شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الحدث الأكبر في جدة اليوم.. وصول أرجنتيني جديد لمهمه نادي الاتحاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدى وصول المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو، مع مجموعة من مساعديه إلى إثارة حماسة خاصة جدًا بين جماهير نادي الاتحاد، الذين رحبوا ترحيبًا حارًا بالمدرب الأسطوري في تاريخ ريفر بليت.

ومع ذلك، في الساعات الماضية، كان هناك شخص مهم للغاية للمدرب جذب الانتباه، وهو ماتياس بيسكاي، المساعد الرئيسي لمدرب الاتحاد الجديد.

مع مرور الساعات، أصبح معروفًا سبب عدم سفر بيسكاي مع بقية الجهاز الفني يوم السبت الماضي، كونه في ذلك اليوم، كان حاضرًا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته الخامس عشر، ونظرًا للوقت الذي استغرقه الإعداد والتخطيط لهذا الحدث، فقد طلب إذنًا خاصًا للسفر إلى مدينة جدة بعد ساعات قليلة.وبالفعل، ودع بيسكاي عائلته وسافر إلى المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء للاستعداد للظهور الوشيك للجهاز الفني الأرجنتيني في النادي الجداوي، يوم الجمعة 24 نوفمبر، حيث سيواجه الاتحاد الاتفاق في الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي..