د.القيسيي تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت الدكتوراه زينب القيسي حملة كبيرة لبناء السلام ومناهضة العنف ضد المرأة واحترام حقوق الرجال بما يحقق العدالة الإجتماعية. وتبنت القيسي الحملة الإعلامية الكبرى في عدن والمحافظات المحررة التي تدعوا لمناهضة العنف ضد المرأة واحترام حقوق الرجال في اليمن. وأكدت انطلاق الحملة في الـ25 من نوفمبر والتي تستمر لمدة 16يوم تستهدف جميع المحافظات المحررة. وقالت ان نسبة 86%من النساء يتعرضن للعنف في اليمن وزادت الحرب من انتشار العنف الموجه ضد المرأة خلال الفترة السابقة. ودعت الى تفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة لضمان عدم تعرضها للعنف وتحقيق السلام. وتعرضت المرأة في اليمن للعنف بسبب استمرار الحرب وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

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