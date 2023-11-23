شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طرق طبيعية للتخلص من البروستاتا بدون أدوية أو تدخل جراحي"!..نعرف عليها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد غدة البروستاتا من الغدد الذكورية أي أنها توجد لدى الرجال فقط، وهي ضمن الجهاز التناسلي وتعد من أهم أجزاء ذلك الجهاز، وبسبب وظائفها الكثيرة وتحملها معظم الضغوطات تعتبر هذه الغدة من أكثر الأحزاء التناسلية عرضة للأمراض، حيث نجد الكثير من الرجال يعانون من تضخم هذه الغدة أو التهابها، وهو ما يسبب الكثير من الآلام والأعراض المزعجة للشخص.

في هذا المنشور ستتناول هذه الغدة بشكل مفصل حيث سنقوم بتعريفها وذكر وظائفها، ثم سنذكر أسباب وأعراض تضخمها، لنصل أخيراً إلى طرق الوقاية والعلاج من تضخم هذه الغدة، وهي كالتالي،:

• تعريف غدة البروستاتا: هي غدة تناسلية عند الرجال توجد أسفل المثانة.

• وظائف غدة البروستاتا:

- قوة الانتصاب.

- إفراز السائل المنوي.

- التحكم في قوة القذف ومدته.

• أعراض البروستاتا:

- صعوبة في التبول.

- ألم عند القذف في الجماع.

- القذف السريع.

- تقطر البول وتقطعه.

- وجع في البطن والظهر والقضيب في الخصيتين وفوق الفخذ.

- وجود حرقة أثناء التبول.

- الشعور بغثيان وقشعريرة والقيّ.

- نزول دم في البول.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الأمساك المزمن والتهاب المستقيم وألم في القولون.

• أسباب تضم أو التهاب غدة البروستاتا.

- قلة النشاط الرياضي.

- ممارسة العادات السيئة مثل التدخين وشرب المنبهات كالقهوة والكحوليات.

- عدم الانتظام في ممارسة الجماع سواء قلة أو كثرة.

- تقدم السن.

- ارتجاع المني إلى المثانة.

- عدوى بكتيرية.

- تأخير التبول عند الحاجة.

• طرق الوقاية الطبيعية من تضخم البروستاتا:

- ممارسة الرياضة والمشي.

- تجنب الأطعمة المالحة والحريفة مثل المخللة والشطة.

- تجنب ممارسة العادة السرية.

- الإقلاع عن الدهون والدسم.

- الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

- تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي.

- الزواج والجماع المنتظم.

• طرق العلاج الطبيعي من تضخم البروستاتا:

° أولا: الغذاء

- الإكثار من أكل السمك

- الإكثار من أكل الفواكه

- الإكثار من تناول الخضار

- الإكثار من السوائل وشرب الماء

° ثانياً: الأعشاب

- شرب زيت السمسم ويفضل تناول ملعقة كل يوم لمدة شهر.

- بذور الكتان يتم لعق ملعقة من مجروش بذور الكتان.

- عرق السوس يتم الإكثار من شرب منقوع عرق السوس للعلاج والوقاية من تضخم البروستاتا.

- جذور القراص يتم شرب مغلي جذور القراص لعلاج تقطع البول والتهاب البروستاتا..