شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علامات تظهر في الجزء السفلي من القدمين تشير إلى رتفاع خطير من هذا السرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص، وغالبًا ما تتطور الخلايا السرطانية على الجلد عند التعرض للكثير من الشمس. ووفق صحيفة ‘ذا صن’ البريطانية فإن الأعراض التي تظهر على القدمين تشمل: 1- الإصابة بالقرح.- الإصابة بالجروح التي لا تلتئم سريعًا. 3- الشعور بألم في القدمين. ومن العلامات الأكثر شيوعًا التي تكشف الإصابة بسرطان الجلد: 1- ظهور شامات جديدة على أماكن متفرقة في الجسم. 2- تغيير لون الشامات الموجودة. 3- كبر حجم الشامات. 4- انتفاخ الشامات مثل الحبوب. 5- ظهور بقع أسفل الأظافر. 6- قشور على الشامات. 7- الشعور بالحكة في الشامة. 8- نزيف تحت الجلد..

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