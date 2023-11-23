وفاة شاب في أحد سجون شبوة بعد ساعات من اعتقاله

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب داخل أحد السجون في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظروف غامضة، بعد ساعات من اعتقاله.



وقالت مصادر محلية، إن قوة أمنية اختطفت ليلة الأربعاء/ الخميس، الشاب (خالد أحمد دغم الدياني) من شارع الثلاثين، دون إبداء الأسباب، وأودعته في أحد السجون بمدينة عتق عاصمة المحافظة.



وأضافت أن الأجهزة الأمنية أبلغت أسرته قبيل مغرب أمس، بوفاته ووضع جثمانه في أحد مشافي المدينة، دون توضيح عن دوافع الاعتقال وأسباب الوفاة.



وحملّت أسرة "الدياني"، السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة المسؤولية كاملة، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة وكشف ملابسات بشكل عاجل.



ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على المحافظة قبل أكثر من عام، تشهد شبوة فوضى أمنية عارمة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

