إصابة شخصين جراء انقلاب شاحنة بضائع في الخط الرابط بين تعز ولحج

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شخصان إثر انقلاب شاحنة محملة بالبضائع في الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج (جنوب غرب اليمن).



وقال مسافرون، إن شاحنة بضائع انقلبت في طريق الكربة الصحى، ما أدى إلى إصابة السائق وشخص آخر كان بجواره.



وتأتي الحادثة ضمن حوادث مكررة شهدها الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، والذي بات غير مؤهلاً لمرور المركبات نظراً لتهالكه.



ودفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تحاصر مدينة تعز وتقطع الخطوط الرئيسية المؤدية إلى المناطق المحررة، المسافرين إلى سلوك طرقا وعرة تسببت بحوادث أودت بحياة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية، وفقا لتقارير حقوقية.