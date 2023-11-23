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إصابة شخصين جراء انقلاب شاحنة بضائع في الخط الرابط بين تعز ولحج

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شخصان إثر انقلاب شاحنة محملة بالبضائع في الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج (جنوب غرب اليمن).
 
وقال مسافرون، إن شاحنة بضائع انقلبت في طريق الكربة الصحى، ما أدى إلى إصابة السائق وشخص آخر كان بجواره.
 
وتأتي الحادثة ضمن حوادث مكررة شهدها الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، والذي بات غير مؤهلاً لمرور المركبات نظراً لتهالكه.
 
ودفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تحاصر مدينة تعز وتقطع الخطوط الرئيسية المؤدية إلى المناطق المحررة، المسافرين إلى سلوك طرقا وعرة تسببت بحوادث أودت بحياة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية، وفقا لتقارير حقوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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