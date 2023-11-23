حضرموت.. التوقيع على اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة خور المكلا السياحي

أعلنت سلطات محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة خور المكلا السياحي.



وقال إعلام السلطة المحلية، إنه جرى في المكلا بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي التوقيع على اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة خور المكلا السياحي بتمويل من السلطة المحلية.



ووفقا للبيان فإن الاتفاقية التي وقعها مدير صندوق النظافة والتحسين، المهندس فهمي بن شبراق، والمهندس شفيق العمودي، المدير العام لمجموعة العمودي اليمنية للمقاولات والتجارة المحدودة، "تقضي بالبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لخور المكلا السياحي وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية".



وأكد محافظ حضرموت أثناء مراسيم التوقيع، على ضرورة البدء في أعمال الصيانة التي تأخرت وذلك للحفاظ على هذا المعلم السياحي المهم لأهميته في إبراز مدينة المكلا وإظهارها بشكل جمالي جذّاب.



ويُعد خور المكلا من أبرز المعالم السياحية في محافظة حضرموت واليمن عموماً، وقد عانى خلال السنوات الماضية من الإهمال في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

