صحة غزة: الاحتلال يواصل محاصرة 200 مريض و65 جثة بالمستشفى الإندونيسي

كشف مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الخميس، أن نحو 200 مريض و65 جثة محاصرين في المستشفى الإندونيسي، شمالي القطاع، وقد طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائه.



وقال البرش، لـ"الأناضول"، إن "الجيش الإسرائيلي طالبنا قبل 24 ساعة بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات"، مضيفا أن "القصف متواصل في محيط المستشفى منذ أيام في ظل حصار مستمر من القوات الإسرائيلية".



وأفاد بأن: "450 مريضا غادروا المستشفى مساء الأربعاء، وما زال نحو 200 مريض محاصرين داخله"، مؤكدا وجود "65 جثة داخل المستشفى لا تستطيع الأطقم الطبية دفنها بسبب خطورة الوضع الأمني".



وخلال الأيام الماضية، حاصر الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف مباني فيه ثم اقتحمه؛ ما أثار موجات تنديد داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها في ظل انهيار القطاع الطبي في غزة.



ولليوم الـ48، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



المصدر: الأناضول