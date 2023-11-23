القبض على مستشار أوباما السابق بـ"جريمة كراهية".. والبائع المصري: أخاف الذهاب للعمل

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، الذي عمل مستشارا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة يضايق شابا مصريا ويصفه بـ "الإرهابي"، قائلا، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة "ليس كافيا".



وقالت شرطة نيويورك في بيان، "قُبض على ستيوارت سيلدوويتز (64 عاما)، الذي شغل سابقا منصب نائب مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، أمس الأربعاء بتهم المضايقة المشددة، وجرائم الكراهية، والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في مكان العمل".



وحسب بيان الشرطة، فقد "صرح ضحية يبلغ من العمر 24 عاما للشرطة أن شخصا اقترب منه في مكان عمله مرات عدة وأدلى بتصريحات معادية للإسلام أكثر من مرة في تواريخ مختلفة، مما تسبب في شعور الضحية بالخوف والانزعاج".



بائع الطعام المصري: أخاف الذهاب للعمل

من جانبه، كشف الشاب المصري محمد حسين أنه بات يخاف الذهاب إلى العمل منذ تعرض سيلدوويتز له قبل نحو أسبوعين.



وقال محمد حسين لصحيفة "ذا دايلي ميل" البريطانية أمس الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن "المضايقات بدأت قبل أسبوعين، عندما قرر سيلدوويتز استهدافي بشكل عشوائي، حيث سألني: من أين أنت؟ ثم بدأ الإساءة لي وتوبيخي بشأن الحرب في غزة واتهمني بالإرهاب".



وأضاف الشاب البالغ من العمر 24 عاما، "هددني بترحيلي عن أميركا. وقال لي في إحدى المرات، "المخابرات تريد صورتك، هل تعرفها؟ سيقبضون على والدك في مصر وينزعون أظافره واحدا تلو الآخر".



وأضاف الشاب الذي يعمل بائعا في عربة طعام بأحد شوارع نيويورك، "لم أفعل شيئا لإثارة الإساءة، وأنا الآن خائف من الذهاب إلى العمل أو الاشتباك مع رجل لديه كثير من العلاقات السياسية. أنا لا أدعم حماس ولم أفعل شيئا لإثارة التصريحات العنصرية المستمرة ضدي منذ أسبوعين".

صدمة

وقال المصري إسلام مصطفى، مالك عربة المأكولات التي تعرض عمالها لاستفزاز وسلوك عنصري من قبل المواطن الأمريكي ستيورات سيلدوويتز، إنه صُدم عندما علم أن الأخير مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية.



وفي حديث مع الأناضول، قال مالك العربة المصري إن سيلدوويتز (64 عاما) قام بمضايقة العاملين في عربته في 3 حوادث منفصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأوضح مصطفى أنه يدير عربة المأكولات في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك منذ 7 سنوات، وأنها المرة الأولى التي يشهد فيها حادثة مضايقة كهذه.وعبر عن اعتقاده بأن هذه الحادثة تعتبر تصرفا فرديا، وأنه ليست لديهم أي مشاكل مع سكان المنطقة.



وأضاف أنه أًصيب بالصدمة عندما علم لاحقا أن الشخص الذي مارس الكراهية وهذا السلوك العنصري مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، وكان مسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي بالخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.



ولفت مصطفى أنه اشتكى للشرطة مرتين في حادثتي المضايقة الأولى والثانية، إلا أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء ضد سيلدوويتز بحجة "حرية التعبير".



وشدد على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بعد هذه الحادثة، مضيفا: "لا نتحدث السياسة مع أحد هنا، لكن جاء مسؤول سابق وقام بمضايقة عامل شاب (24 عاما) في عربتي".



وقال: "مع انتشار المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء الكثيرون إلينا وأعربوا عن دعمهم وتضامنهم معنا"، فيما أعرب عن أسفه على سيلدوويتز بسبب هذا الكم الهائل من الحقد الذي بداخله.

وبعد أن انتشرت المقاطع المرئية لسيلدوويتز، احتشدت مجموعة من سكان نيويورك لدعم البائع، واصطفوا لشراء الدجاج والأرز من عربة الطعام في حي أبر إيست سايد في مانهاتن أول أمس الثلاثاء.



وعقب انتشار المشاهد، أعلنت مؤسسة "غوثام" للعلاقات الحكومية عبر منصة "إكس"، إنهاء علاقتها مع سيلدوويتز، واصفة تصرفات مستشار الرئيس الأميريكي السابق، بأنها "دنيئة وعنصرية ولا تليق بمعايير الشرف لديها".



من جانبها، علّقت حاكمة نيويرك كاثي هوشل، "هذا مثير للاشمئزاز وغير مقبول، ولا مكان لهذا الخطاب الحقير في نيويورك، ونحن ندينه بشدة".

كما نددت عضو مجلس مدينة نيويورك جولي مينين بما سمّته "خطاب كراهية غير مقبول"، مؤكدة أنها "تواصلت مع شرطة نيويورك، وهم يراجعون المقاطع في الوقت الحالي".



وتولى سيلدوويتز منصب نائب مدير مكتب الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية، خلال الفترة بين 1999 و2003، إلى جانب كونه مسؤولا سياسيا كبيرا في الوزارة نفسها.



يذكر أن سيلدوويتز اعتذر لاحقا، وقال لصحيفة "سيتي آند ستيت" المحلية الأميركية، إنه يأسف لما قاله.

المصدر: الصحافة البريطانية + الأناضول