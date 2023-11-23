وثيقة رسمية: برنامج الغذاء العالمي يحاول إدخال 5000 طن ديزل ملوث إلى عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وثيقة رسمية حكومية، أن سفينة تحمل على متنها آلاف الأطنان من الوقود تتجه إلى موانئ عدن، بمواصفات ملوثة ورديئة.

وتشير الوثيقة الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد في عدن بتاريخ 19 من الشهر الجاري، إلى أن سفينة شحن تجارية تدعى MT.MOON تحمل قرابة خمسة آلاف طن من الديزل تحاول إدخاله إلى موانئ عدن وتوزيعه في السوق واستخدام بعضه لعمليات برنامج الغذاء العالمي.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الوقود يتبع برنامج الغذاء العالمي، وخصص 2000 طن منه لعملياته في اليمن، مؤكدة أنه غير مطابق للمواصفات ورديء وملوث.

وأمرت الهيئة شركة مصافي عدن بعدم قبول الشحنة من الوقود الملوث الذي قدمه برنامج الغذاء بعد أن حاول إدخاله إلى موانئ حضرموت قبل أيام؛ لكن المواصفات وشركة النفط في حضرموت رفضت إدخاله لمخالفته المواصفات والمعايير.

وحذرت هيئة مكافحة الفساد من أن الوقود يؤدي إلى أضرار واسعة في مولدات الكهرباء وأمرت بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ.

وكان تقرير برلماني قد كشف قبل أشهر عن دخول كميات وقود ملوثة أدت إلى تخريب وإعطاب عدد من مولدات الكهرباء أدى لخروجها عن الخدمة، وأن بعض تلك المولدات تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 60 ميجاوات، وكلف خزينة الدولة عشرات ملايين الدولارات لإصلاحها وعمق أزمة الكهرباء في عدن.