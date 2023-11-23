الأسبوع القادم.. جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين لبحث تبادل الأسرى والمختطفين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مسؤول في الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين، عقد مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال عبدالله أبو حورية عضو الفريق الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، إن جولة أخرى من المفاوضات حول الأسرى ستبدأ الأسبوع القادم في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن المفاوضات ستبدأ في الـ26 من الشهر الجاري، للتشاور على إطلاق الجميع وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

وأكد أن موضوع الإفراج عن السياسي الأبرز محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي في المفاوضات القادمة.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي ترفض الإفصاح عن مصير القيادي البارز في حزب الاصلاح محمد قحطان أو السماح لأسرته بالتواصل معه منذ الثالث من ابريل 2015م.