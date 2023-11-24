ليلة عنيفة في غزة.. - إسرائيل ترتكب مجزرة بمدرسة في جباليا وتقصف مستشفى الإندونيسي قبل ساعات من الهدنة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة قبل ساعات من بدء الهدنة، حيث استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة الأونروا، في مخيم جباليا، مساء الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ما تسبب بوقوع عشرات الشهداء والمصابين، في حين تقترب حصيلة الشهداء بالقطاع من 15 ألفاً.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "27 شهيداً ارتقوا وأصيب 93 آخرون على الأقل، في قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم جباليا شمالي القطاع".



من جهتها، قالت حركة حماس في بيان، إن نحو 30 شهيداً و100 مصاب في "مجزرة" ارتكبها الاحتلال بمدرسة أبو حسين التابعة لـ"الأونروا" في مخيم جباليا شمالي القطاع.



كما استشهد 14 مواطناً على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل وسيارة مدنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.



قصف عنيف لـ"المستشفى الإندونيسي"

إلى ذلك، قال متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، إن المستشفى الإندونيسي في شمالي القطاع يتعرض لـ"قصف عنيف"، معرباً عن خشيته على حياة 200 مصاب وكادر طبي.



جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر تليغرام، مساء الخميس.



وأفاد القدرة بأن "المستشفى الإندونيسي بالقطاع يتعرض لقصف عنيف في هذه الأثناء، طال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني". وأضاف: "نخشى على حياة 200 جريح وكادر طبي"، دون تفاصيل أخرى.



في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لقناة الجزيرة، إن الاحتلال يحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء.



ويبدأ سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة صباح غدٍ الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.



حصيلة الشهداء تقترب من 15 ألفاً

يأتي هذا بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء مجازر الاحتلال الفلسطينيين إلى 14 ألفاً و854، بينهم أكثر من 6 آلاف و150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال المكتب، في بيان، إن "عدد الإصابات زاد على 36 ألف إصابة؛ أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء".



وأضاف أن عدد "المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1400 مجزرة".



وتابع: "بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4 آلاف و700 طفل وامرأة".



وجاء في البيان أن "عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً بلغ 88، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 174، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".



وأضاف البيان: "وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي 46 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 234 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، ما يعني أن نحو 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان".



كما ذكر أن "عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة بلغ 26 مستشفى، و55 مركزاً صحياً، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود".



وأشار البيان إلى أن "سياسة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في استهداف المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية؛ وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود ومخطط في إطار الحرب على المستشفيات وعلى القطاع الصحي".



ولليوم الـ48 على التوالي يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، استهدفت كل ما يرتبط بالشعب الفلسطيني من قيم وآثار وثقافة وهوية، حيث قام بقصف بناها التحتية الحيوية، بينها مشافٍ ومدارس تؤوي آلاف النازحين، ومساجد ومقار حكومية، ودمر أحياء بأكملها واستهدف آلاف المنازل، فضلاً عن قتل وتشريد عشرات الآلاف.



(الاناضول)