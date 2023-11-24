قولوا وداعاً لأمراض السكر وتصلب الشرايين وانسدادها.. عشبة جهنمية تخفض السكر في الدم خلال 30 دقيقة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 23 نوفمبر / 2023 الحبه السوداء والتي تسمى كذلك بحبه البركه دواء لك داء بإذن الله وقد أكده رسولنا الكريم محمد عليه الصلاه والسلام الحبه السوداء والتي تسمى كذلك بحبه البركه دواء لك داء بإذن الله وقد أكده رسولنا الكريم محمد عليه الصلاه والسلام

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