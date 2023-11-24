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قولوا وداعاً لأمراض السكر وتصلب الشرايين وانسدادها.. عشبة جهنمية تخفض السكر في الدم خلال 30 دقيقة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 23 نوفمبر / 2023

الحبه السوداء والتي تسمى كذلك بحبه البركه دواء لك داء بإذن الله وقد أكده رسولنا الكريم محمد عليه الصلاه والسلام

الحبه السوداء والتي تسمى كذلك بحبه البركه دواء لك داء بإذن الله وقد أكده رسولنا الكريم محمد عليه الصلاه والسلام

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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