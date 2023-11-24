شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إذا كنت تنام مع وضع وسادة بين ركبتيك! علمياً .. هذا ما يحدث لجسمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال تقرير نشره موقع “برايت سايد” الأمريكي وترجمته “وطن”، إن النوم مع وضع وسادة بين ركبتيك يمكن أن يساعد على تحسين نوعية حياتك.

ويعد وقت النوم من أفضل اللحظات التي يترقبها الإنسان في نهاية اليوم. و إن كان النوم حاجة فسيولوجية ونقوم بها كل يوم، إلا أن هناك عادات سيئة يمكن أن تؤثر على راحتنا.

وسادة بين ركبتيك بصفة روتينية أثناء النوم.

1. تحسين وضعية الجسد

بعض وضعيات النوم أفضل للعمود الفقري من غيرها، لذا فإن الطريقة التي تكون عليها أجسادنا خلال النوم لها أهمية كبيرة.

أظهرت الأبحاث أنه إذا استلقينا في السرير بشكل غير متناسق، فقد يتسبب ذلك في تلف بنية العمود الفقري.

لهذا السبب ينصح بالنوم مع وضع وسادة بين الركبتين عندما ننام في وضع الجنين حيث يساعدنا ذلك على تحقيق الراحة بشكل متماثل.

2.تجنب الوسادة عرق النسا وآلام أسفل الظهر

يعاني بعض الأشخاص من آلام الظهر المزمنة. لكن وضع وسادة بين الساقين يمكن أن يساعد في تحقيق وضع الانسجام بين الحوض والوركين، مما يقلل من الضغط والانزعاج المستمر في هذه المنطقة والناتج أساسا عن سوء توزيع وزن الجسم عند النوم.

3.تجعل الوسادة النوم أكثر راحة أثناء الحمل

بغض النظر عما إذا كنتِ تفضلين الاستلقاء على جانبك الأيمن أو الأيسر. ينصح المتخصصون المراة الحامل بالنوم على جانبها المفضل أثناء فترة الحمل ويمكن أن يساعد استخدام الوسادة بشكل كبير في توزيع وزن الجسم بشكل عادل وتقليل توتر الظهر مع الحفاظ على العمود الفقري في وضع محايد.

وتتوفر في السوق نماذج من وسائد الحمل مصممة لهذا الغرض والتي تكون على شكل C و U لتناسب جسمكِ.

كيف تضع الوسادة بين ركبتيك بشكل صحيح؟

الاستلقاء في وضع الجنين وقت النوم تجنب وجود فجوة بين خصرك والفراش عند الاستلقاء ضع الوسادة على الجزء العلوي من فخذك للحفاظ على محاذاة الوركين إذا كنت تفضل النوم مع وضع ركبتك العلوية في وضع متقدم ففكر في استخدام وسادتين يمكنك أيضًا وضع الوسادة تحت رجليك

إذا كنت تفضل النوم على ظهرك، يمكنك أيضًا استخدام وسادة أو مسند لدعم عمودك الفقري أثناء النوم الأمر الذي يساعد على تقليل آلام الظهر.

حتى لو كان لديك ألم في كلا الجانبين، فقد يكون هذا الوضع أفضل للنوم منه على جانبك، لأنه يحافظ على ظهرك في وضع محايد.

يمكنك أيضًا استخدام منشفة أو وسادة صغيرة أخرى لدعم خصرك حتى يكون جسمك مستوِِ الأمر الذي يسمح بتوزيع وزنك بصورة متماثلة على الجسم..