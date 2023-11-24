شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دون الحاجة إلى المواد المصنعة..الشبة والليمون للتخلص من رائحة العرق طبيعيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشبة والليمون للتخلص من رائحة العرق طبيعيا دون الحاجة إلى المواد المصنعة: العرق من الأشياء التي تسبب الضيق للكثيرين خاصة العاملين في مهن تحتاج إلى الحرجة الكثيرة وبالتالي تسبب العرق الغزير ومع تغير أحوال الجو والزحام والتعرض للأتربة وغيره تتحول مناطق العرق إلى قنابل للرائحة الكريهة مما يسبب الحرج والضيق للشخص ومن حوله، واللجوء لمزيل العرق المنع والذي يدخل فيه بعض المواد الكيماوية قد يضر بالجلد، لذلك أحضرنا لك اليوم مكونات طبيعية للتخلص من رائحة العرق وهي آمنة تماماً على الجلد.

الشبة والليمون

الشبة والليمون للتخلص من رائحة العرق

الليمون من المواد ذات الرائحة العطرة والذي يتوفر في كل منزل وله خصائص قوية على الجلد ويعم على تنظيف المسام وعلى إزالة الرائحة، وعلى تفتيح الأماكن السمراء، وإزالة البقع وأيضاً يحتوي على خصائص العناية الكاملة بالجلد، ولذلك عند استخدام الليمون يفضل استخدام قشور الليمون المجففة والمطحونة لوضع بعضها على منطقة الإبط ويستحسن غزالة الشعر أولا، وغسل المنطقة ثم وضع بعض من هذا المطحون على الجلد وسوف نشعر بالراحة ورائحة عطرة تدوم.

الشبة من المواد المعروفة لدى العطار وهي رخيصة الثمن وتأتي على هيئة قطع أو يمكن على هيئة بودرة، ويتم استخدام هذه الشبة من قبل الرجال دائما بعد الحلاقة لتنعيم الجلد ، ويمكن بل المنطقة وتمرير قطعة الشبة عليه، أو بل الأاصباع وتناول بعض من البودرة ووضعها على منطقة الإبط مرة في الليل ومرة ف الصباح أو قبل الخروج من المنزل.

مواد أخرى طبيعية لإزالة العرق

تتنوع المواد الطبيعية التي توجد لدينا ومنها قشر البرتقال المجفف، ومغلي المقدونس ، أو المقدونس المجفف المفروم، ولابد من العناية الجيدة بنظافة الإبط أولا حتى لا يحدث غي التهابات.

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