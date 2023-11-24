قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، أن "قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران على مواقع الجيش في جبهة مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز".



وخلال الأيام والأسابيع الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من محاولاتها الهجومية في مختلف جبهات المحافظة، ضمن موجة تصعيد للمليشيا في عدد من جبهات القتال في عموم البلاد.



ويتزامن التصعيد الحوثي مع التحركات الأممية والدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق هدنة موسعة قبل الدخول في مفاوضات تُفضي إلى إنهاء الصراع في البلاد الممتد منذ تسع سنوات.

