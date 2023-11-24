شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: بنت تسوق جيب أسود في جدة وعندما دخلت المحطة تعبي بنزين حدثت الكارثة!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثقت كاميرات المراقبة في إحدى محطات البنزين بمدينة جدة السعودية، حادثة مؤسفة تسببت بها فتاة كانت تسوق جيب أسود، ولو لا لطف الله وتدخل أصحاب المحلات المجاورة للمحطة لكانت المصيبة أكبر، ولراح الكثير من الضحايا المتواجدين في المحطة.
ورغم أن الفيديو قديم، إلا أن العديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي أعادت نشره تعبيراً عن اعجابهم الشديد بفزعة أصحاب المحلات المجاورة للمحطة الذين هبوا جميعاً لإنقاذ الموقف وتلافي الكارثة التي كادت أن تتسبب بها الفتاة.
ووثقت كاميرات المراقبة في المحطة، الجيب الأسود الذي تقوده فتاة، أثناء دخولها المحطة ولم تستطع التحكم بمقود السيارة فأصطدمت بإحدى مكائن التعبئة بالمحطة، وهو ما ادى إلى انقلاب تلك المكينة واشتعال النيران فيها.
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