وفاة طفلين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد سكان محليون بوفاة طفلين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن).



وأوضح السكان أن طفلا في الثالثة من عمره يُدعى (م ع أ م) توفي غرقا في إحدى مناطق مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، مركز المحافظة.



وأضافوا أن الطفل أفلت من أسرته وسقط داخل حوض مائي في منزلهم بمنطقة "القرامعة".



وفي حادثة أخرى، توفي طفلا في الحادية عشر من العمر، بقرية "ذودان" بعزلة الفجرة في مديرية النادرة، شرقي إب.



ووفقا لمصادر محلية، فإن الطفل "س ي م" عثر عليه مشنوقا في غرفة بمنزل عمته، في حادثة غامضة وسط مطالبات بالتحقيق فيها وكشف غموضها.

