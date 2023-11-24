عدن - ياسمين التهامي - أقوى وصفة سحرية لملء فراغات فروة الرأس وتكثيف الشعر بسرعة فائقة"

الجمعة 24 نوفمبر 2023 الساعة 11:53

قوى وصفة سحرية لملء فراغات فروة الرأس وتكثيف الشعر بسرعة فائقة" تعد الوصفة الطبيعية التى يتم تحضيرها فى المنزل بمكونات طبيعية أفضل بكثير من شراء وإستخدام منتجات وكريمات مصنعة من مواد كيميائية لذلك نقدم وصفة القرنفل وزيت الخروع إلى كل الفتيات والسيدات الذين يعانون من فراغات فى الرأس أو يعانون من الشعر القصير، وتتكون الوصفة من القرنفل وزيت الخروع والزبادي والحليب وزيت جوز الهند، وتساعد هذه الوصفة على تطويل الشعر القصير لأنها تحتوى على زيوت طبيعية تصنع أساسا من أعشاب أصلها من الطبيعة، ووصفة القرنفل وزيت الخروع تعمل على إنبات الشعر وتعالج الصلع فيجب أن نبتعد عن المنتجات المتواجدة فى الأسواق سواء كانت مستوردة أو محلية لأنها تحتوى على مواد ضارة تسبب التلف للشعر فتزيد من تساقط الشعر وتزيد من تقصفه وهيشانه، وتسبب أيضا فى جفاف الشعر، ويجب أيضا أن نبتعد عن الصبغات الكيميائية الجاهزة لأنها تعمل على ظهور الشعر الأبيض لذلك من الأفضل إستخدام وصفة القرنفل وزيت الخروع الرهيبة التى يمكن أن يتم عملها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل بيت بأسعار مناسبة جدا، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتعطي نتيجة سريعة وفورية لكل الفتيات بشعر جميل لأنهم يحبون الظهور بشكل جذاب. كل فتاة أو إمرأة ترغب في أن تتمتع بشعر طويل وناعم ويكون جذاب فهذا الشيء يجعلها تشعر بأنوثتها لذلك تسعي جميع الفتيات بلا إستثناء عن الأشياء التي تساعد على ذلك، ومن الممكن أن يتعلق بالشعر مشاكل كثيرة ومنها هي مشكلة فراغات الشعر فهذه المشكلة قد تواجه الرجال أو السيدات فالكل يرغب في القضاء عليها بطريقة طبيعية فالذي يعمل على ذلك هي الوصفات الطبيعية. إليكى مكونات وصفة تطويل وإنبات الشعر إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون القرنفل ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت جوز الهند إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين ربع كوب صغير الحجم من الماء الدافئ طريقة عمل وصفة تطويل وإنبات الشعر نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به الماء الدافئ ومطحون القرنفل ثم نتركه لمدة ثلاثة ساعات حتى يتم نقعه. وبعد ذلك يتم إضافة زيت الخروع والزبادي والحليب وزيت جوز الهند والفازلين ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل، وتصبح خلطة القرنفل وزيت الخروع جاهزة للإستخدام. ثم يتم بعد ذلك وضع خلطة القرنفل وزيت الخروع فى فروة الشعر وفى منتصف وأطراف الشعر ثم نتركها لمدة من ساعة إلى ساعتين. وبعد مرور الوقت يتم غسل وتنظيف الشعر بالماء الفاتر من خلطة القرنفل وزيت الخروع حتى نزيل آثار الخلطة تماما. وبعد ذلك يفضل دهن الشعر بزيت طبيعى مناسب للشعر، ويكرر إستخدام هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع. وبعد مرور شهر من إستخدام خلطة مطحون القرنفل وزيت الخروع سوف نلاحظ إنبات الشعر وأصبح الشعر طويل بمظهر جذاب ورائع.