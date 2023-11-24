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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناول الإندومي يسبب السرطان؟ طبيب عالمي يحسم الجدل في عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة الشائعات المتداولة حول تسبب الإندومي في إصابة الأطفال بسرطان الدم. وشارك الخضيري، عبر حسابه بمنصة "إكس" صورة تحذير جاء فيه "ارتفاع خطير لسرطان دم لوكيميا عند الأطفال بسبب تناول شيبسي وإندومي وحلويات مملوءة بمواد حافظة ومسرطنة". وعلق الخضيري، على صورة التحذير، قائلاً:"هذا الكلام غير صحيح.. ومبالغة وتهاويل من مجاهيل". هل تناول الإندومي يسبب السرطان؟ طبيب عالمي يحسم الجدل .

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