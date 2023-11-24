شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفسر الأحلام السعودي يهدد المنشد حامد الضبعان بالمقاضاة لهذا الإسباب والحرب الإعلامية تدخل بينهم. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناقلت وسائل الإعلام خبرًا يفيد بتهديد مفسر الأحلام فهد القرني للمنشد حامد الضبعان بمقاضاته في حال قام الضبعان بنشر صورة له أو التحدث عنه.

وفي مقطع فيديو، ظهر فهد القرني وهو ينبه الضبعان قائلاً: “لا أرغب في ظهور صورتي أو ذكر اسمي، إذا كنت ترغب في مناقشة قضية معي، فلتأتي للحوار الهادف ولنتحاور، ولكن أن تستخدم أسلوبًا ساخرًا وتظهر بمظهرٍ غير جدي، فهذا أمر مرفوض وينبغي أن يكون لك ولحيتك الاحترام لعدم نشر مقاطع بهذه الطريقة”.

وأكمل قائلاً: “كن إنسانًا نزيهًا، وعِشْ بعقلك وكبره، لا تنخدع بمثل هذه المستويات المنخفضة، حيث تنشر صورتين وتسخر مني. أنا قادر الآن على تقديم برنامج يكشف عن هويتك وأقوم بذكر اسمك، وأقول إنك كنت ملتزمًا وتغيرت إلى أسوأ حالات الانقلاب والتجاوز”. وأضاف: “هذا أمرٌ مرفوض، وأنا على استعداد لرفع قضية قانونية ضدك، ولتكن على علم أنك تمثل تحت سلطة القانون”.الشيخ فهد القرني يرد على حامد الضبعان:

"ما أبغاك تطلع صورتي ولا تتكلم عني، لا تسوي فيها خفيف دم، تراني أقدر أحط صورتك وأقول غيّر من ملتزم إلى ينقض ويفتل" pic.twitter.com/HZMklvHZy3

— Golden Dose (@GoldenDose) November 22, 2023

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— فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) November 22, 2023.