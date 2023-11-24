شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو افزع السعودية: أهالي الخفجي يبحثون عن طفلة مفقودة.. والمفأجاة بعد العثور عليها!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - خرج عدد كبير من أهالي محافظة الخفجي، للبحث عن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، فقدت أمس من مخيم قريب بالمحافظة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع عدد كبير من المواطنين، وسط حالة من الفرحة بعد العثور على الطفلة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقدت الطفلة من مخيم عائلتها في وقت متأخر من مساء أمس، وفور الإعلان عن فقدانها، خرج الأهالي للبحث عنها، يتقدمهم الجهات الحكومية المختصة وكذلك فرق البحث والإنقاذ الحكومية والتطوعية.وبعد ساعات من البحث، تم العثور على الطفلة سالمة، وقد تم تسليمها لعائلتها.https://twitter.com/Celebrty_0?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1727718282654818347%7Ctwgr%5Ec5ab1acc317dde5e27322e0372d8d3de0cea40bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F58725%2F.
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