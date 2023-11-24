شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتبه لهذا قد يكون مرض خطير.. سيلان اللعاب على الوسادة أثناء النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكثير منا يلاحظ خروج سيلان اللعاب من فمه اثناء النوم، ويتكرر الأمر ويتزايد بشكل مستمر، فما سبب ذلك مع العلم ان الأطباء أكدوا أن هذه الظاهرة تكون علامة على وجود خلل في وظائف الجسم أو حدوث تطور لمرض ما.

سبب وراء سيلان اللعاب عند النوم • عندما ينام الإنسان فإن عضلات الوجه وردود فعل البلع تكون في حالة استرخاء كامل، وهنا يحدث تراكم للعاب الموجود في الفم ويبدأ يسيل ويخرج من الفم على هيئة تنقيط عندما يفتح الفم قليلاً بسبب استرخاء العضلات.

• وفي حالات اخرى قد يكون الشخص مصاب بمرض عصبي أو مصاب باحتقان الأنف فذلك يؤدي لسيلان اللعاب خلال النوم.

طرق تقليل سيلان الأنف أو توقفه • ضرورة تغيير وضع النوم: يجب النوم على الظهر لأنه يمكنك من الاحتفاظ باللعاب في فمك ولا يسيل، ولكن إذا شعرت بصعوبة في ذلك فعليك أن تشد فمَك في وضع ثبات جسمك.

• يجب القيام بتنظيف الجيوب الأنفية: الجيوب الأنفية هي التي تدفع الانسان بفتح فمه للتنفس منه، وهنا يزداد اللعاب، فيجب أن تأخذ دش ساخن وتنظف الأنف جيداً.

• خسارة الوزن الزائد: الزيادة في الوزن من أهم العوامل التي تؤثر على النوم ومن هنا تؤثر في عملية التنفس، فيجب على الشخص أن يخسر الوزن الزائد حتى يتنفس بشكل طبيعي ويتجنب سيلان اللعاب.

• وجوب الرأس مرفوعة أثناء النوم: يجب أن تنام على وسادة عالية حتى تجعل رأسك مرفوعة لتتم عملية التنفس بشكل طبيعي وتتجنب حدوث السيلان..