شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يدخل بنوبة جنون بعد ان ثبت كاميرا مراقبة في غرفة نومه وشاهد ما يشيب له الرأس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودي يدخل بنوبة جنون بعد ان ثبت كاميرا مراقبة في غرفة نومه وشاهد ما يشيب له الرأس