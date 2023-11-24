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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نصحت قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخراً : وجاء التحذير العاجل من قنصلية المملكة عبر حسابها في منصة "إكس"، حيث وجهت رسالة للمواطنين السعوديين بأهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن هذه الأمطار الغزيرة. اقراء ايضاً : وأكدت القنصلية أنه في حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين التواصل معها على الأرقام المبينة أدناه، لتلقي المساعدة والدعم اللازمين السعودية تفاجئ الجميع وتحذر رعاياها في تركيا وتطلب منهم المغادرة فورا بعد حصول هذا الشيء!.

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