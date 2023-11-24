شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الزنجبيل مع القرفة يوميا؟.. طبيب سعودي يكشف المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب ، أن هناك نوع من الأعشاب، إذا تم تناوله بشكل يومي، سيحصل الجسم على مجموعة مذهلة من الفوائد. وقال أن الزنجبيل يمثل أهمية خاصة لصحة القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على خفض الكوليسترول الضار بالدم، مما يحد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين.

وأوضح أن الزنجبيل يلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على عناصر غذائية، تجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وأشار إلى أن الزنجبيل يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بالجفاف في فصل الصيف عند تناول كمشروب دافئ، لأنه يمنح الجسم الترطيب اللازم.

وكشف أن مرضى التهاب المفاصل يمكنهم التغلب على الأعراض المزعجة التي يعانون منها عن طريق تناول الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام أثناء الطهي أو دهن موضع الألم بالزيت المشتق منه، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وأشار إلى فعالية الزنجبيل في إنقاص الوزن الزائد، عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على الصحة النفسية، حيث يساهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوصى بتناول القرفة مع الزنجبيل، لأن الجمع بين الاثنين يعزز من قيمة الفوائد السابقة..