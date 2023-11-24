شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل من جورجينا بـ 100 مرة.. شاهد أول ظهور للفتاة التي تزوجها تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خلال السنوات الماضية ظهرت الكثير من الشائعات التي تتحدث عن زواج رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، من فنانة مصرية، ورافق تلك الشائعات العديد من التساؤلات التي تبحث عن الحقيقة، فهل تزوج تركي آل الشيخ فعلاً على زوجته الأولى، ومن هي زوجته الأولى وأم أولاده؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها في هذا المقال.زواج تركي آل الشيخ من فنانة مصرية

انتشرت خلال السنوات الأخيرة أخبار تتحدث بأن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تزوج سراً من فنانة مصرية شهيرة هي الفنانة آمال ماهر.

وجاء تداول تلك الأخبار، بعدما أعلنت الفنانة آمال ماهر اعتزالها الفن وابتعادها عن الساحة الفنية في ظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، بدون ذكر أي أسباب.

وصرحت آمال ماهر بأنها تعرضت للاعتداء عدة مرات من قبل زوجها، دون ان تكشف عن اسمه أو هويته.وكان الإعلامي محمد الغيثري، قد أعلن في برنامجه “صح النوم”، عن زواج تركي آل الشيخ من الفنانة آمال ماهر في شهر سبتمبر لعام 2017م، موضحاً بأن تركي آل الشيخ وضع طائرة خاصة تحت تصرفها ووعدها بغناء أغنية برج الحوت بصوتها، التي كتب كلماتها وأهداها لها.

وفي عام 2018 ميلادي أعلنت آمال ماهر انها انفصلت عن زوجها الذي لم تكشف عن هويته، لكنها اوضحت بأنه طلقها بعد أن حذف قناتها على اليوتيوب ودمر مستقبلها الفني.

ورغم الانتشار الواسع لتلك الأخبار، إلا أن لم يعلق عليها أياً من تركي آل الشيخ، أو الفنانة آمال ماهر، وفضلوا الالتزام بالصمت دون نفي أو تأكيد.

من هي زوجة تركي آل الشيخ الأولى

تزوج تركي آل الشيخ، في عام 2009، من ابنة السيد ناصر بن عبد العزيز الداود نائب وزير الداخلية السعودي، وسط حفل زفاف ضخم جداً اقيم في العاصمة الرياض، وله منها ثلاثة من الأبناء هم: ناصر تركي آل الشيخ، محمد تركي آل الشيخ، سلمان تركي آل الشيخ.تركي آل الشيخ والمناصب التي تقلدها

إن تركي آل الشيخ هو رئيس هيئة الترفيه، ومستشار الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية برتبة وزير، يعرف الشيخ أنه من أبرز الشخصيات النشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهو من مواليد المملكة العربية السعودية، فقد ولد في الرابع من شهر أغسطس لعام 1981 ميلادي، إذ أنه يبلغ من العمر في الوقت الحالي 41 عاماً، كما ودرس العلوم الأمنية، وتخرج من كلية فهد الأمنية لعام 2000 ميلادي، كما وتقلد العديد من المناصب المرموقة في عدة مجالات في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر حياة المستشار تركي آل الشيخ عامرة بالإنجازات العملية خلال مسيرته المهنية، وأبرز المناصب التي شغلها:

• مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.

يشغل منصب رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

شغل منصب رئيس الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

كان رئيساً لمجلس الإدارة العامة لهيئة الرياضة في السعودية.

شغل تولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

شغل منصب الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة.

تقلد منصب رئيس الفخري لهيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة.

يمتلك نادي بيراميدز المصري أو ما يعرف بالأسيوطي سابقًا.

تقلد منصب الرئيس الفخري لنادي الأهلي المصري.

يعد أكبر مساهم في نادي ألميرا الإسباني، حيث اشتراه في عام 2019 ميلاديًا، بقيمة 20 مليون يورو.تويتر تركي آل الشيخ

يمتلك المستشار تركي آل الشيخ حساباً رسمي موثوق ووحيد خاص به عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر ويعد من الشخصيات النشطة التي تشارك الكثير من الانجازات وتفاصيل حياته عبر تويتر، وقد يبلغ عدد متابعيه على هذه المنصة أكثر من 5 ملايين متابع، ولمتابعته والتعرف على آخر أخباره إليكم حسابه “من هنا“.

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