أطلقت عليها "مملكة سبأ".. الخطوط اليمنية تعزز اسطولها بشراء طائرة جديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - عززت الخطوط الجوية اليمنية اسطولها الجوي، بشراء طائرة جديدة، اليوم الجمعة، أطلقت عليها إسم "مملكة سبأ"، وذلك بعد شهر من انضمام طائرة "مملكة حمير".

وحسب بيان مقتضب نشرته الخطوط اليمنية على صفحتها في "الفيس بوك"، أن الطائرة الجديدة وصلت إلى العاصمة الأردنية عمّان قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح البيان، إن الطائرة الجديدة من طراز A 320 سعتها المقعدية 138 مقعدًا، وتعتبر من الطائرات الحديثة والاقتصادية وهي الثانية بعد الطائرة التي أُسميت (مملكة حِميَر) والتي انضمت إلى الأسطول الشهر الماضي.

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم خلال فترة وجيزة إستكمال طلاء شعار الشركة، وهويتها في الأردن ثم تنضم إلى اسطول الخطوط الجوية اليمنية في الأيام القليلة القادمة".

