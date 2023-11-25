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عدن - ياسمين التهامي - وصفة بمليون جنيه .. القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة تحل مشكلة يعاني منها الكثير.. لن تستغني عنها طوال حياتك

السبت 25 نوفمبر 2023 الساعة 07:37

تبحث العديد من النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على إظهار الشكل الجمالي والأنثوي للعديد من الأشخاص والسيدات، حيث إن وصفة زيت الزيتون مع القرنفل تعد من أقوى الوصفات التي تُستخدم في القضاء على أي تجاعيد بالوجه، إضافة إلى أن هذه الوصفة تُعطي الشعر رونق حرير وجذاب، إضافة إلى قضاءه على جميع علامات الكبر التي يُعاني منه الكثير من الأشخاص.

مكونات زيت الزيتون والقرنفل

تعد وصفة زيت الزيتون مع القرنفل من أفضل الوصفات للحصول على بشرة نضرة خالية من التجاعيد والحصول على مظهر جميل وجذاب، وتتمثل مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم إحضار كوب من زيت الزيتون.

كوب من القرنفل.

كوب من الماء.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون المذهلة للقضاء على جميع سلبيات البشرة والشعر، وفقًا لما يلي:-