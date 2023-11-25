شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة كروية بعد معرفة الديانة الحقيقية للمعلق الرياضي عصام الشوالي والتي أخفاها عن الجميع لليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر التونسي عصام الشوالي من الشخصيات الرياضية الأكثر شهرة في المجال الإعلامي الرياضي في الوطن العربي، وعرفه الجمهور من خلال تعليقه على أكبر الدوريات الرياضية في العالم. تمكن الشوالي بموهبته مناختزال الزمن، حيث انتقل بسرعة إلى القناة الفضائية التونسية، ثم كانت خطوة الانتقال إلى فريق شبكة راديو وتلفزيون العرب واحدة من أبرز محطاته المهنية، حيث أصبح وجهاً مألوفا في جميع الاستوديوهاتالتحليلية.وعلق الشوالي على جميع مباريات نهائي كأس تونس فى الأعوام 1997 و 1998 و 1999 و 2000م، و قد عمل عصام الشوالى لصالح شبكة تليفزيون العرب ART، و هو الان يعمل لصالح قنوات بي ان سبورت الرياضية التابعة لشبكة.

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