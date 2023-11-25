شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفعول سحري يبحث عنه الجميع هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت العسل مع الحليب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الحليب والعسل من الأطعمة الأساسية التي تم استهلاكها منذ آلاف السنين، وكلاهما مصدر جيد للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، ولهما مفعول سحري غني بالفوائد الصحية. 1- غني بالمغذيات: مزيج الحليب والعسل غني بالمغذيات، إذ يعد الحليب مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين وفيتامين د، والمواد المغذية الأساسية الأخرى، ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. 2-المذاق الحلو: مزيج الحليب والعسل مناسب للأشخاص الذين يحبون المذاق الحلو للعسل، والذي يتم استهلاكه أيضاً كخيار صحي أكثر من السكر المكرر، كما تشير بعض الدراسات إلى أن مزيج الحليب والعسل له فوائد صحية، مثل المساعدة في النوم وتعزيز عملية الهضم...

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