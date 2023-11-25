شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد مذيعة تركية جميلة تصرخ في كورنيش جدة بسبب أمر صادم وقع لها!! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت مذيعة التركية الشهيرة فوليا اوزتورك، مذيعة قناة CNN، بتغطية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة أثناء تجولها على كورنيش جدة خلال تغطيتها لمنتدى الأعمال السعودي التركي، ظهرت المذيعة التركية وهي تشتكي من درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة,وقد أطلقت موجة صرخات عالية بسبب الحرارة المرتفعة، مما يعكس الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في كورنيش جدة. .

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