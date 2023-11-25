اليمن..مليشيا الحوثي تطرد مسؤولاً أممياً من صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - طردت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولا أمميا كبيرا من صنعاء دون إبداء الأسباب.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي طردت نائب المفوضية السامية لحقوق الإنسان "سفير الدين سيد"، من صنعاء، أمس الأول (الخميس).



وتصاعدت عمليات الاستهداف الحوثية للعاملين في المنظمات الأممية والدولية في صنعاء، حيث قتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال" بسجن حوثي قبل أسابيع، بينما خطفت مليشيا الحوثي موظفا أمميا آخر في أكتوبر الماضي.



ولم تعلق المفوضية السامية لقرار الحوثي طرد أحد موظفيها، بينما استأنفت منظمة "أنقذوا الأطفال" عملها دون كشف نتائج التحقيق حول أسباب مقتل موظفها هشام الحكيمي في سجن حوثي بصنعاء.

