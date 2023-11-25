مليشيا الحوثي تمنع التوسع في زراعة الموز وتحظر تصديره (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي المزارعين في سهل تهامة (غربي اليمن)، من توسيع زراعة الموز وحظر تصديره، في قرار وصف بالمفاجئ والمجحف.



وأظهرت وثيقة خاصة حصل عليها "يمن شباب نت" صادرة عن مليشيا الحوثي تقضي بمنع توسيع زراعة الموز في سهل تهامة (الحديدة، وحجة).



وبررت المليشيا قرارها بأن الموز يستهلك كمية كبيرة من المياه، ويؤثر على زراعة المحاصيل الأخرى.



وشمل القرار الحوثي حظر تصدير الموز إلى الخارج، وذلك ضمن مساعيها لتدمير رأس المال الوطني وخاصة الزراعي منه، لاستبداله بشركات حوثية تقوم على استيراد كل شيء من الخارج وخاصة من إيران.



واستنكر مزارعون القرار الحوثي "المفاجئ"، واعتبروه "مجحفاً" بحق شريحة كبيرة من أبناء تهامة الذين يعتمدون بشكل كبير في دخولهم على الزراعة.