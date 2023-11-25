شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هذه العلامة في "الجلد" تكشف عن إصابتك بـ"أزمة قلبية" قاتلة قبل الشعور بأي أعراض أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غالبًا ما تكون صور هجوم HEART على التلفزيون مخيفة ولكن الحقيقة يمكن أن تكون أكثر دقة. يمكن أن تظهر علامة واحدة تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية على جلدك.

تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين. بدون ما يكفي من الدم والأكسجين ، يمكن أن يتضرر قلبك بشدة. عادة ما يكون تراكم اللويحات الدهنية يسمى الكوليسترول مسؤولاً عن الانسداد.

من الضروري العمل على علامات التحذير من نوبة قلبية بمجرد ظهورها.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، فإن الاستجابة السريعة يمكن أن تقلل من الأضرار التي لحقت عضلة القلب.

لسوء الحظ ، غالبًا ما يؤدي ندرة المعلومات المتعلقة بالأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية إلى تأخيرات خطيرة.

يدرك معظم الناس آلام الصدر التي يمكن أن تحدث عند الإصابة بنوبة قلبية.

ومع ذلك ، هناك مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تظهر بشكل مستقل عن ألم الصدر.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن التعرق المفاجئ بجلد بارد ورطب قد يشير إلى إصابتك بنوبة قلبية.

تشمل العلامات الأخرى الأقل شهرة ما يلي:

آلام في المعدة. قد يمتد الألم إلى أسفل إلى منطقة البطن وقد تشعر وكأنه حرقة في المعدة.

ضيق في التنفس. قد تلهث لتتنفس أو تحاول أن تأخذ نفسًا عميقًا. يحدث هذا غالبًا قبل أن تصاب بألم في الصدر ، أو قد لا تشعر بأي ألم في الصدر.

القلق. قد تشعر بإحساس الهلاك أو تشعر كما لو كنت تعاني من نوبة هلع دون سبب واضح.

دوار. بالإضافة إلى الشعور بضغط الصدر ، قد تشعر بالدوار أو تشعر وكأنك قد تفقد الوعي.

استفراغ و غثيان. قد تشعر بالغثيان أو القيء في معدتك.

خفقان القلب. قد تشعر كما لو أن قلبك يتخطى دقاته ، أو قد تكون مدركًا تمامًا أن قلبك ينبض.

على الرغم من أن ألم الصدر من الأعراض المعترف بها على نطاق واسع ، إلا أن الكثير من الناس قد لا يعرفون التفاصيل المعنية.

كما يوضح BHF ، قد تشعر بألم في الصدر مثل الضغط أو الضغط أو الثقل في صدرك.

قد ينتشر إلى ذراعك الأيسر أو الأيمن أو قد ينتشر إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك أو معدتك ، كما يلاحظ الجسم الصحي.

يمكن أن تختلف مستويات الألم أيضًا من شخص لآخر.

يوضح BHF: "بالنسبة لبعض الأشخاص ، يكون الألم أو الضيق في الصدر شديدًا ، بينما يشعر الآخرون بعدم الراحة ، أو بألم مشابه لعسر الهضم".

كيف تجاوب

"إذا كنت تشك في أعراض النوبة القلبية ، فاتصل بالرقم 999 على الفور واطلب سيارة إسعاف ،" تنصح NHS.

لا تقلق إذا كانت لديك شكوك - يفضل المسعفون الاستعانة بهم للعثور على خطأ صادق قد وقع على أن يكون قد فات الأوان لإنقاذ حياة الشخص ، كما تقول الهيئة الصحية.

وتضيف: "إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية ، فمن المهم أن تستريح أثناء انتظار سيارة الإسعاف ، لتجنب الضغط غير الضروري على قلبك".

كيفية منع النوبة القلبية

تعد الوقاية دائمًا أكثر أهمية من رد الفعل ، وإجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية.

النظام الغذائي الصحي هو أحد أفضل الأسلحة التي تمتلكها ضد النوبة القلبية.

يمكن للطعام الذي تتناوله وكميته أن يرفع أو يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية ، مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم .

نصحت جمعية القلب الأمريكية (AHA) "اختر الأطعمة الغنية بالمغذيات - والتي تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف وعناصر مغذية أخرى ولكنها منخفضة السعرات الحرارية - على الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية".

"اختر نظامًا غذائيًا يركز على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ؛ بما في ذلك منتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والبقوليات والزيوت النباتية غير الاستوائية والمكسرات ؛ وقلل من تناول الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الحمراء ،".

المصدر: ديلي اكسبرس