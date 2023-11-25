شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لو الزكام كاتم منخيرك ومش عارف تتنفس… شوف اقوى وصفة طبيعية للتخلص من الزكام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقوى وصفة طبيعية للتخلص من الزكام والبرد والرشح سنقدمه لك في هذا المقال؛ فنزلات البرد شائعة جدًا في فصل الشتاء لذلك يبحث الجميع عن وصفة طبيعية تسرع من علاج نزلات البرد، وبالفعل هناك العديد من الطرق المعروفة في الطب الشعبي سنذكر منها طريقتين.

اقوى وصفة طبيعية للتخلص من الزكامتحتوي الوصفة على عسل النحل الذي يقضي على البكتيريا والفيروسات، والزنجبيل المخفف لالتهابات الحلق، والنعناع المهدئ للحق والمعالج للاحتقان، وكذلك الليمون الغني بفيتامين سي الأساسي في علاج نزلات البرد، تستخدم المكونات الأربعة بالطريقة التالية:اغلي كوب من الماء أولاً ثم أضف عليه ملعقة صغيرة عسل نحل.

أضف شريحة من الزنجبيل وضعها في الكوب.

بعد ذلك اعصر ليمونة كبيرة على المزيج.

ثم احضر كوب من شاي النعناع واخلطه مع المزيج السابق.

اخلط جيدًا وتناول المشروب مرتين في اليوم.

وصفة القرنفل وعسل الزهورهذه الوصفة ممتازة أيضًا وتعالج العسال والزكام وتخفف من أعراض البرد بفاعلية:

مكونات الوصفة

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من عسل الزهور.

ملعقة كبيرة قشر ليمون.

كوب من الماء.طريقة عمل الوصفة

اغلي الماء أولاً ثم ضعها في كوب.

أضف ملعقة العسل إلى الكوب وحرك حتى يختفي العسل.

ثم أضف القرنفل وقشر الليمون وانتظر حتى يهدأ المشروب وابدأ في تناوله.

تناول هذا المشروب الرائع مرتين في اليوم وستتحسن في وقت سريع.

اشرب كميات كبيرة من السوائل كالمشروبات الساخنة والماء لتسرع من عملية الشفاء وتستعيد صحتك بسرعة..