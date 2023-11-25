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اسعار الخضار والأسماك في عدن اليوم السبت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الخضار

البطاطس الكيلو بسعر 800ريال

البصل الكيلو بسعر 1500ريال

الطماطم الكيلو بسعر 1000ريال

الخيار الكيلو بسعر800ريال

الجزر الكيلو بسعر 1000ريال

الكوسة الكيلو بسعر 1000/800ريال

البامية الكيلو بسعر 1500/1000ريال

البسباس الكيلو بسعر 1500/1000ريال

البيبار الكيلو بسعر 3000ريال 

الباذنجان الكيلو بسعر 500ريال

الكبزرة الحبة 100ريال

البقدونس الحبة 200ريال

الجرجير الحبة 100ريال

الملوخية الحبة 500ريال

النعناع الأخضر الحبة 400ريال

البصل الاخضر حزمة كبير/500 400ريال

الملوخية 500ريال

سلطة خس صنعاني الكيلو 1500ريال

سلطة خس مكيراس الكيلو 2000ريال

الثوم الكيلو 4000/3000ريال

البنجر الكيلو بسعر 3000/2500ريال

الحبحب الكيلو بسعر 500ريال

الشمام الكيلو بسعر 700ريال

الموز كيلو ونصف بسعر 1000ريال.

أسعار الأسماك

الديرك العدني الكيلو بسعر 20000ريال.

السخلة الكيلو بسعر 16000ريال .

الثمد الكيلو بسعر 8000ريال .

الدجاج الحي 4000/5000/6000

الشيخ عثمان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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