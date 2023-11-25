شكرا لبحثكم عن خبر اسعار الخضار والأسماك في عدن اليوم السبت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الخضار البطاطس الكيلو بسعر 800ريال البصل الكيلو بسعر 1500ريال الطماطم الكيلو بسعر 1000ريال الخيار الكيلو بسعر800ريال الجزر الكيلو بسعر 1000ريال الكوسة الكيلو بسعر 1000/800ريال البامية الكيلو بسعر 1500/1000ريال البسباس الكيلو بسعر 1500/1000ريال البيبار الكيلو بسعر 3000ريال الباذنجان الكيلو بسعر 500ريال الكبزرة الحبة 100ريال البقدونس الحبة 200ريال الجرجير الحبة 100ريال الملوخية الحبة 500ريال النعناع الأخضر الحبة 400ريال البصل الاخضر حزمة كبير/500 400ريال الملوخية 500ريال سلطة خس صنعاني الكيلو 1500ريال سلطة خس مكيراس الكيلو 2000ريال الثوم الكيلو 4000/3000ريال البنجر الكيلو بسعر 3000/2500ريال الحبحب الكيلو بسعر 500ريال الشمام الكيلو بسعر 700ريال الموز كيلو ونصف بسعر 1000ريال. أسعار الأسماك الديرك العدني الكيلو بسعر 20000ريال. السخلة الكيلو بسعر 16000ريال . الثمد الكيلو بسعر 8000ريال . الدجاج الحي 4000/5000/6000 الشيخ عثمان

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