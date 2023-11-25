شكرا لبحثكم عن خبر اسعار الخضار والأسماك في عدن اليوم السبت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الخضار
البطاطس الكيلو بسعر 800ريال
البصل الكيلو بسعر 1500ريال
الطماطم الكيلو بسعر 1000ريال
الخيار الكيلو بسعر800ريال
الجزر الكيلو بسعر 1000ريال
الكوسة الكيلو بسعر 1000/800ريال
البامية الكيلو بسعر 1500/1000ريال
البسباس الكيلو بسعر 1500/1000ريال
البيبار الكيلو بسعر 3000ريال
الباذنجان الكيلو بسعر 500ريال
الكبزرة الحبة 100ريال
البقدونس الحبة 200ريال
الجرجير الحبة 100ريال
الملوخية الحبة 500ريال
النعناع الأخضر الحبة 400ريال
البصل الاخضر حزمة كبير/500 400ريال
الملوخية 500ريال
سلطة خس صنعاني الكيلو 1500ريال
سلطة خس مكيراس الكيلو 2000ريال
الثوم الكيلو 4000/3000ريال
البنجر الكيلو بسعر 3000/2500ريال
الحبحب الكيلو بسعر 500ريال
الشمام الكيلو بسعر 700ريال
الموز كيلو ونصف بسعر 1000ريال.
أسعار الأسماك
الديرك العدني الكيلو بسعر 20000ريال.
السخلة الكيلو بسعر 16000ريال .
الثمد الكيلو بسعر 8000ريال .
الدجاج الحي 4000/5000/6000
الشيخ عثمان
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