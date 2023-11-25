شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة للمقيمين في السعودية.. توجيه جديد من محمد بن سلمان سيجعلكم تطيرون من الفرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر إعلامية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه الجهات المختصة في المملكة بتقديم المزيد من التسهيلات للمقيمين الأجانب العاملين في السعودية وتوفير البيئة المناسبة لهم.

ووفقاً للمصادر فقد وجه ولي العهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بتأجيل تطبيق قرار سعودة المهن التي كان من المقرر سعودتها وتوطينها في 2024، وقضت توجيهات سموه باتاحة الفرصة للمقيمين للعمل فيها حتى مطلع العام 2025.

وتأتي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في إطار حرص المملكة على توفير البيئة المناسبة للوافدين والعمالة الأجنبية، والمستثمرين أيضاً.

وقد شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تغيير كبير في ألية معاملة المقيمين، حيث صدرت العديد من التوجيهات والقرارات التي تحفظ لهم حقوقهم وتمنحهم الكثير من الامتيازات الأخرى.

المهن التي سيتم توطينها في السعودية عام 2024

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قراراً بتحديد المهن. والهدف هو تنظيم توزيع العمل في البلاد وضمان وظائف دائمة للمواطنين السعوديين. فيما يلي المهن المترجمة في المملكة العربية السعودية:

• مدير إدارة شؤون العمل والموظفين.

• كاتب الشكوى.

• كبير موظفي الموارد البشرية.

• موظف الإستقبال.

• كتبة الموارد البشرية ومديرو الموارد البشرية.

• أخصائي موارد بشرية.

• كاتب الزمن.

• أمين صندوق.

• مستقبل المريض.

• حارس أمن خاص.

• مسئول العلاقات الحكومية.

• الناسخ.

• العاملون في محلات الملابس النسائية.

• وكيل الجمارك.

فوائد توطين المهن في المملكة العربية السعودية

نظام توطين المهن في المملكة العربية السعودية يعود على البلاد بفوائد عديدة، من أهمها:

تلتزم المملكة بتدريب المواطنين السعوديين لدخول سوق العمل السعودي ليحلوا محل العمال الأجانب في المملكة.

لذلك، وانطلاقاً من رؤية المملكة بأن للمواطن السعودي الحق في العمل وتوفير الحياة الكريمة لنفسه ولأفراد أسرته، أصدرت المملكة قائمة المهن التي سيتم تأميمها ليتمكن المواطن السعودي، ضمن حدود خبرته ومهاراته ومعارفه يمكن أن تعمل الشهادات.

ومن شأن هذا القرار أن يرفع مستوى الاقتصاد السعودي الذي يسخر كفاءة المواطنين السعوديين في تنميته.

يساعد التأميم على تقليل نسبة البطالة في المجتمع السعودي. وبمجرد وصول معدل البطالة إلى أقل من 14%، تصبح البلاد أكثر ثراءً وتحقق التقدم المنشود.

شروط التسجيل لمهن التوطين في السعودية

بعد التعرف على المهن التي سيتم توطينها في السعودية عام 2024، وضعت الدولة بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل للتوطين، وهي كما يلي:

يقتصر التقديم على الجنسيات السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و40 عاماً.

يقدم مقدم الطلب رقم هاتفه المحمول.

نظام السعودة يقبل الأولاد والبنات.

ألا يكون المتقدم يدرس أو يعمل في الخدمة العامة.

الراتب يبدأ من 2000 ريال سعودي.

لا يوجد حد أقصى لعدد المتقدمين.

كيفية التسجيل في التوطين بوزارة الموارد البشرية

حفاظاً على فرص العمل التي تعمل المملكة العربية السعودية على توطينها لصالح المواطنين السعوديين، لا بد من التسجيل في برنامج التوطين من خلال استكمال الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لمنصة التوطين من هنا.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول.

انقر على أيقونة التالي لتسجيل باقي المعلومات المطلوبة.

تحقق من التفاصيل الخاصة بك بعناية ثم انقر فوق تسجيل.

برامج دعم توطين المهن في المملكة

وأطلقت وزارة الموارد البشرية في المملكة عدة برامج دعم لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ هذا القرار. البرامج هي كما يلي:

برنامج لدعم المؤهلات والعمليات التدريبية اللازمة.

الدعم في عمليات التوظيف والبحث عن العمال المناسبين للوظائف المتاحة.

برنامج لدعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.

برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

أولوية استخدام جميع البرامج المتاحة لدعم الترجمة.

نسبة السعودة المطلوبة في المملكة العربية السعودية

وبعد التعرف على المهن التي سيتم توطينها في السعودية عام 2024، يتضح مدى التوافق الذي حققته المملكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تبلغ نسبة السعودة هناك نحو 95%.

ويبلغ عدد المتقدمين لسوق العمل في المملكة نحو 40 ألف متقدم من مختلف الجنسيات. ويعتبر هذا العدد أكبر بكثير من عدد خريجي الجامعات السعودية، وبالتالي سيكون لكل منهم وظيفة تناسبه.

المهن غير المسموح بنقلها إلى المملكة 2024

وحددت وزارة التنمية البشرية بعض المهن غير المستهدفة لإدراجها في نظام التوطين، ومنها:

المهنة : نظافة .

المهنة عامل تحميل وتفريغ.

مشغلو المقامرة الذين يحتاجون إلى مشغلين ذوي خبرة خاصة وشهادات خاصة.

المهن التي تم القضاء عليها في السعودية

أعلنت حكومة المملكة رفع السعودة عن بعض المهن لأنها تتطلب عمل عدد من الوافدين الأجانب أكثر من المواطنين السعوديين. وأهمها هي:

مهن الصيادلة والأطباء.

تجار التجزئة وممثلي المشروبات.

سائق.

مهنة المشرف وأمين المخازن.

المهندسين.

مهنة مدقق الحسابات.

محاسب الشركات.

المهن المحظورة على الأجانب في المملكة العربية السعودية لعام 2024

وبحسب أنظمة المملكة فإن هناك بعض المهن التي لا يسمح للأجانب بالعمل فيها وتتعرض المؤسسات للمساءلة والغرامات في حال مخالفة قرار التأميم وهي:

مهنة مدير الموارد البشرية.

المهنة المهنية الشخصية.

مدير إدارة شؤون العمل والموظفين.

مدير الموارد البشرية.

مهنة موظف في قطاع المطاعم.

مدير التسويق أو المبيعات.

ممثل خدمة العملاء.

مهنة إدخال البيانات.

الكاتب الإداري.

مدير الصيانة.

رئيس الخدمات العامة.

المشرف المركزي .

ممثل العمل الشخصي.

وظيفة أمين الصندوق.

حارس أمن خاص.

مهنة المرأة في محلات الملابس النسائية.

مهنة المخلص الجمركي.

المهنة: مدير علاقات أو موظف استقبال..