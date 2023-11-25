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عدن - ياسمين التهامي - اقوي كيراتين منزلي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف والمجعد وانبات الفراغات من اول مرة

تعد الخميرة من اقوى المكونات التي تستخدمها العديد من الفتيات لأجل الحصول على بشرة بيضاء وكذلك يقومون بأستخدامها في التخلص من حب الشباب.

إلا أنهم لا يدرون ان الخميرة لديهم قدرة على الحصول على شعر ناعم وجميل ولامع وكذلك تعالج الشعر الخشن المجعد لذلك علينا باستعمال تلك الوصفة السحرية البسيطة الجبارة.

خلطة الخميرة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

الخميرة وزيت الزيتون لفرد وتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق من الماء الفاتر كبيرة

كيس خميرة

طريقة استعمال اى الشعر :

قومي بخلط الخميرة والماء مع التقليب ، ثم اتركيها مدة عشرة دقائق حتى تتفاعل، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون الي الخميرة مع التقليب حتى تتداخل المكونات مع بعضها ، ثم قومي بدهن الشعر من جذوره الي الاطراف مع وضع قبعة الاستحمام ويترك الخليط لمدة ساعة على الشعر ، ثم اغسلي الشعر بالشامبو الخاص بك وجففيه وقومي بدهنه بزيت جوز الهند لترطيبه وتسهيل تسريحه وتكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع للحصول على افضل نتيجة.

وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن

مكونات:

1 ملعقة من عسل الابيض

1 كيس من الخميرة الفورية

1 ملعقة من زيت جوز الهند

1 ملعقة من الحليب

طريقة استعمال:

قومي بمزج الحليب مع العسل والخميرة مع التقليب حتى تتداخل المكونات ثم اتركيه مدة ساعة ، وقومي بااضافة صفار البيض وزيت جوز الهند وامزجي جيدا ثم طبقي الخليط على شعرك على بصيلات وجذور الشعر ، ثم ضعي قبعة الاستحمام واتركيها على الشعر مدة ساعة وتكرر ثلاث مرات اسبوعيا او مرتان