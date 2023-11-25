الجوف.. قبائل "بني نوف" تقبض على خلية زرع ألغام ومليشيا الحوثي تحشد عناصرها

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر قبلية، السبت، إن توترًا بين القبائل ومليشيا الحوثي في محافظة الجوف نشب اليوم، وذلك في ظل احتمالية أن يتطور الأمر إلى صراع مسلح.

وأوضحت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن أزمة بين قبيلة بني نوف ومليشيا الحوثي اندلعت، بعد أن اكتشفت القبائل قيام خلايا حوثية بزرع عبوات ناسفة وألغام متنوعة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وعرضت القبائل صورًا لمخططات حوثية عن نوعية الألغام التي تقوم بزراعتها، وصورًا من تلك من الخرائط وأجهزة التحكم بها عن بعد.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي أرسلت حملة عسكرية لمديرية المصلوب للضغط على بني نوف لتسليمهم خلايا زراعة الألغام الحوثية، بينما ترفض القبائل تسليمهم، وتطالب بخرائط الألغام.

ويأتي التطور بين بني نوف وبين مليشيا الحوثي بعد أسبوع واحد من اشتباكات أخرى بين قبيلة همدان ومليشيا الحوثي في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

وتعد محافظة الجوف من أكثر المناطق زراعة بالألغام الحوثية، ويقتل فيها البشر والحيوانات باستمرار، وفق بلاغات يقدمها المرصد اليمني للألغام.