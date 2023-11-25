عمران.. مقتل شيخ قبلي وإصابة اثنين من أبنائه برصاص مليشيا الحوثي في حرف سفيان

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شيخ قبلي بارز، وأًصيب اثنان من أبنائه، برصاص مليشيا الحوثي، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية بقيادة المدعو أبو مصطفى محمد شريان، المعيّن من قبل المليشيات مديرًا لمديرية حرف سفيان، قتلت الشيخ محسن حسن ناجي الثمثمي وإصابة ولده يحيى محسن الثمثمي 12عامًا، وابن أخيه عدنان علي حسن الثمثمي".



وأفادت المصادر أنّ عددًا من الأطقم الحوثة هاجمت الخميس الماضي منزل الشيخ "الثمثمي"، بدعوى أنه مطلوب للجهات الأمنية وقامت بإطلاق النار عليه فور خروجه من منزله مع أولاده، دون سابق أنذار أو أسباب".



وأوضحت المصادر "أنه تمّ اسعاف الشيخ "الثمثمي" وأفراد أسرته المصابين، بعد إطلاق النار عليه، لكنه فارق الحياة، فيما لا يزال ولده وابن اخيه يخضعان للعناية المركزة في أحد مستشفيات عمران.



وفي ذات السياق، عقدت قبائل حرف سفيان اجتماع الجمعة، وأعلنوا رفض دفن جثمان الشيخ الثمثمي، مؤكدين أنهم في حالة ثأر من المليشيات، ولن يتم دفن الشيخ الثمثمي إلا بعد أخذ الثأر من قاتليه".